Addio Kim, tifosi del Napoli ‘divisi’: “Sei un mercenario come tutti. Sparirai presto”

I tifosi del Napoli si sono divisi in merito al trasferimento di Kim al Bayern Monaco, operazione resa ufficiale dai due club.

L’addio di Kim è ora ufficiale, il calciatore sudcoreano è stato finalmente annunciato dal Bayern Monaco. Si conclude così, dopo soltanto un anno, l’esperienza di uno dei centrali difensivi più talentuosi in Europa, che è passato dall’essere un semi-sconosciuto fino allo scorso anno ad essere diventato uno dei giocatori più ambiti durante questa sessione di mercato. Il club campione di Germania si è assicurato le sue prestazioni, consolidando ulteriormente la propria storia di grande successo. Tuttavia, sui social, i tifosi del Napoli si sono divisi in due gruppi.

Da una parte, ci sono coloro che inviano saluti, ringraziamenti e commenti lusinghieri, come ad esempio “Sei stato un punto di riferimento per tutti i tuoi compagni grazie alla tua immensa professionalità e qualità” o “Ricorderemo ogni tuo singolo intervento e ricorda che i cori personali si riservano a pochi calciatori”. Dall’altra parte, invece, volano offese. Ecco alcuni esempi: “Come calciatore, non possiamo fare altro che ricordarti per quello che hai dato, ma come uomo, le frasi ad effetto sui social non sono sufficienti: se apparivi come un mercenario, sparirai presto allo stesso modo”. Alcuni utenti hanno addirittura utilizzato parole offensive e frasi inappropriate.