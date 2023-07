Niente Napoli per Tousart: c’è l’intesa con un altro club tedesco! Le cifre

Il Napoli stava lavorando duramente per Lucas Tousart, ma il centrocampista francese non si trasferirà in Italia.

Calciomercato Napoli. Il Napoli stava intensificando i propri sforzi per acquisire Lucas Tousart, il centrocampista francese di 26 anni e ex giocatore di Rudi Garcia al Lione. Il club partenopeo stava considerando l’opzione di acquistare il giocatore dall’Hertha Berlino, retrocesso di recente, anziché stipulare un prestito. Lo stesso Garcia, l’allenatore del Napoli, aveva approvato l’acquisto del giocatore e, durante una conferenza stampa a Dimaro, non ha evitato di parlare della possibile acquisizione, facendo intendere che il Napoli stava lavorando duramente per chiudere l’affare.

Le carte in tavola sono improvvisamente cambiate. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, noto giornalista di Sky De, tramite un tweet, Lucas Tousart è pronto a cambiare squadra all’interno di Berlino, passando dall’Hertha all’Union. La cifra dell’affare si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro, comprensivi di eventuali bonus. Nonostante le voci che lo avvicinavano al Napoli, sembra che l’ipotesi di un suo trasferimento in Italia sia ormai da escludere.

Nel mercato estivo, il nome di Tousart era stato associato a diversi club, tra cui il Napoli, ma sembra che le trattative con la squadra italiana non abbiano portato a nulla. Invece, il centrocampista francese ha deciso di rimanere in Bundesliga e di accettare l’offerta dell’Union.