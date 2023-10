Zola su Kvara-Leao: “Simili, ma c’è una differenza. Scudetto? ecco la mia favorita”

Zola promuove il confronto Kvaratskhelia-Leao in vista di Napoli-Milan: simili ma il georgiano sa destreggiarsi anche negli spazi stretti.

Notizie calcio Napoli- L’ex fantasista di Napoli e Chelsea Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il confronto tra Leao e Kvaratskhelia in vista del big match di domenica al Maradona tra gli azzurri e il Milan.

Secondo Zola i due talenti saranno decisivi per le sorti dell’incontro: “Con i loro strappi sono in grado di generare la giocata vincente. Li trovo molto simili, con una differenza: Leao eccelle negli spazi aperti, Kvara invece se la cava bene anche nello stretto”.

Quindi promuove entrambi, pur evidenziando le differenti caratteristiche. “Un tridente con tutti e due sarebbe da sogno” ammette Zola.

L’ex numero 10 si sbilancia poi sulla corsa scudetto, indicando l’Inter come favorita per la profondità della rosa, pur ricordando come la squadra di Inzaghi parta sempre in pole position ma poi non concretizzi. Sarà questa la volta buona?

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il Napoli, resta sintonizzato su Napolipiu.com.