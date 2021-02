Ziliani su Pirlo: “Gobbo doc, mutazione completata”

Il giornalista Paolo Ziliani su twitter punge Andrea Prilo che si era lamentato per il rigore concesso per fallo di Chiellini su Rrahamani.

Le immagini parlano chiaro ed il rigore di Chiellini su Rrahmani è grande quanto una casa, ma Andrea Pirlo ha avuto comunque il coraggio di definirlo episodio dubbio. Gli episodi più che dubbi, invece, sono altri come il doppio giallo non sanzionato a Chiellini, un rigore per fallo di mano sempre di Chiellini ed il rosso a Cuadrado, che per poco non mette fine alla carriera di Lozano, non sanzionato da Doveri. Anche Paolo Ziliani parla di Pirlo e delle sue lamentele per gli episodi dubbi in Napoli-Juve, il giornalista su Twitter scrive: “Pirlo che accusa l’arbitro per il “rigore dubbio” dell’1-0, considerando che i rigori netti contro la Juve erano due, che Chiellini (doppio giallo) doveva essere espulso e Cuadrado (fallo da rosso) pure, dimostra che l’opera di mutazione del suo Dna è completato. Gobbo Doc“.