Infortuni Lozano e Ospina: ecco il comunicato ufficiale

Hirving Lozano e David Ospina hanno subito infortuni nella gara Napoli-Juve, il portiere è stato sostituito prima del fischio d’inizio.

Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli già falcidiato da infortuni e assenze a causa del Covid 19. Gennaro Gattuso ha dovuto giocarsi il match con la Juve senza: Mertens, Koulibaly, Manolas, Ghoulam, Hysaj e Demme. Ora al Napoli preoccupano gli infortuni di Lozano e Ospina. Il portiere colombiano non ha potuto giocare titolare con la Juve ed è stato sostituito, egregiamente, da Meret e Lozano ha dovuto stringere i denti al termine della partita con la Juve perché Gattuso aveva già esaurito gli slot per effettuare i cambi.

Ecco il comunicato ufficiale del Napoli sugli infortuni di Ospina e Lozano: “Hirving Lozano, infortunatosi nel finale di Napoli-Juventus, ha accusato un risentimento alla coscia destra. David Ospina, che si è infortunato durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, ha riportato un risentimento all’adduttore della coscia destra“. Le condizioni dei due calciatori saranno monitorate dallo staff medico nelle prossime ore. Se per il ruolo di portiere il Napoli può contare su un Meret che può dare sicurezze, perdere Lozano sarebbe una vera e propria tegola. Il messicano è in una forma strepitosa e significherebbe anche rinunciare ad un ulteriore cambio in attacco per Gattuso.