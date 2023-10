Ziliani: “I giornalisti sportivi vadano a lezione da Fabrizio Corona invece di prenderlo in giro”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha elogiato Fabrizio Corona dopo l’ultimo scandalo del calcio scommesse.

L’ex calciatore trasformatosi in giornalista, Paolo Ziliani, ha recentemente elogiato Fabrizio Corona attraverso un post su X. Questo encomio arriva in seguito al ruolo chiave svolto da Corona nell’ultimo scandalo delle scommesse, durante il quale ha scoperto presunti illeciti tra calciatori professionisti. Ziliani ha criticato aspramente i giornalisti sportivi, invitandoli a prendere lezioni da Corona e a praticare un giornalismo più imparziale e coraggioso.

Ziliani ha dichiarato: “I giornalisti sportivi lo prendono in giro e lo compatiscono, ma la verità è che dovrebbero andare a lezione da lui: giornalismo è dare notizie senza guardare in faccia a nessuno. Quello del maggiordomo è un altro mestiere.”

Ziliani ha continuato sottolineando la mancanza di integrità nel giornalismo sportivo: “Dieci, cento, mille Corona non basterebbero a correggere l’indecoroso comportamento che molti giornalisti sportivi dimostrano da anni. Hanno perso di vista l’etica e la moralità che dovrebbero guidare la loro professione. Dovrebbero imparare da chi, come Corona, ha il coraggio di mettersi in gioco e affrontare la verità, indipendentemente da quanto sia scomoda”.