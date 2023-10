Tancredi Palmeri difende Corona: “Dobbiamo sentire lezioni da chi regge il microfono a Moggi da 20 anni”

Tancredi Palmeri si è scagliato sui social contro le critiche ricevute dopo l’intervista a Fabrizio Corona sulle scommesse illecite nel calcio.

Tancredi Palmeri, noto giornalista di Sportitalia, in questi giorni è finito al centro di pesanti critiche per aver intervistato in diretta Fabrizio Corona sul caso delle scommesse illegali che ha travolto il calcio italiano. Corona ha reso noti i nomi di alcuni calciatori che sarebbero coinvolti nello scandalo, scatenando numerose polemiche.

In risposta alle critiche ricevute, Palmeri si è sfogato su Twitter pubblicando un duro messaggio: “Ma poi dobbiamo sentire lezioni di giornalismo da chi da 20 anni regge il microfono a Luciano Moggi per fargli dire la sua verità in barba a ogni evidenza dei fatti e in barba a ogni sentenza. Ma perché sempre l’Italia deve diventare una fottutissima realtà virtuale?!…“.

Il giornalista sportivo ha voluto così mettere a tacere coloro che lo hanno attaccato per l’intervista a Corona, facendo notare come altri colleghi abbiano intervistato per anni personaggi controversi come Luciano Moggi, nonostante le numerose condanne legate allo scandalo Calciopoli.

La difesa di Palmeri nei confronti di Corona e del suo operato sta facendo discutere nel mondo del giornalismo sportivo, dividendo l’opinione pubblica tra chi appoggia la sua posizione e chi invece critica la scelta di dare spazio alle rivelazioni dell’ex paparazzo. Sicuramente nei prossimi giorni non mancheranno nuovi sviluppi e reazioni a questa vicenda.