“Volevo restare al Napoli, poi ho scelto l’Inter”: Zielinski e la verità sull’addio agli azzurri

L’ex centrocampista del Napoli rivela il retroscena che nessuno conosceva sulla sua partenza

Dal ritiro della Nazionale polacca, Piotr Zielinski sgancia una bomba di mercato destinata a far discutere i tifosi del Napoli. Il centrocampista, intervistato da Kanal Sportowy, ha finalmente rotto il silenzio sul suo addio in azzurro e il successivo passaggio all’Inter.

“Il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto“, la rivelazione che nessuno si aspettava dall’ex numero 20 azzurro. Parole che pesano come macigni, soprattutto considerando il suo trasferimento all’Inter a parametro zero.

Ma non è tutto. Zielinski ha svelato un retroscena di mercato clamoroso: “Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus… Ho ricevuto proposte concrete anche dal Barcellona“. Una lista di pretendenti da far girare la testa, eppure il polacco aveva altri piani: “Mi sono trovato troppo bene in Italia. Quando arrivai al Napoli fu amore a prima vista, per questo l’Inghilterra non l’ho mai considerata davvero. La Spagna forse, ma la priorità era restare in Serie A“.

Sulla sua nuova avventura in nerazzurro, Piotr racconta: “All’Inter ho trovato una società dove non ti fanno mancare nulla. I primi giorni di test sono stati durissimi, probabilmente il periodo di preparazione più difficile da quando sono in Italia. A Milano un giocatore ha tutto ciò che serve, deve solo pensare a giocare“.

Otto anni di magie in maglia azzurra, poi l’addio che nessuno si aspettava. Le parole di Zielinski dalla Polonia riaprono vecchie ferite e sollevano nuovi interrogativi. Cosa è successo davvero tra il polacco e il Napoli? La verità, probabilmente, è ancora tutta da scoprire.