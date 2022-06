Zazzaroni: “Scoppierà il caso Anguissa per promesse non mantenute, ecco quali”

Ivan Zazzaroni rilancia il caso Anguissa a Napoli e parla anche di calciomercato. A Radio Marte il direttore del Corriere dello Sport esordisce parlando di calciomercato: “Il Napoli deve fare un’eccezione per Kalidou Koulibaly? Ci sono tanti di contratti che non riescono a pagare, a Barcellona… In Catalogna sono alla canna del gas, anche oltre. Se dai via Kalidou per Bremer, lo accetto pure; ma dipende dalla volontà del giocatore e dall’offerta, da se esiste davvero una proposta interessante. Kouliblay non è un ragazzino e, se il Barcellona non risolve i suoi problemi, lo vedo ancora a Napoli”.

Il giornalista parla poi del caso Anguissa, invece: “Dopo il mio articolo dell’altro giorno, i tifosi vogliono sapere cosa stia succedendo? Credo sia un problema che riguardi delle promesse non mantenute… Questo è ciò che mi arriva. La fonte è certa. Il ragazzo non è soddisfatto per qualche promessa che gli è stata fatta e che non sarebbe stata mantenuta. Il piccolo caso è il ‘casino’? Esatto. O ‘caseggio’, se volete”. “Gli africani sono sempre molto permalosi. Mi auguro che Anguissa risolva tutti i suoi problemi in Serie A. Spero che ciò mi hanno raccontato non sia vero; ma dubito che non lo sia” ha concluso il giornalista.