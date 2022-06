L’avv. Grassani: “Verdetto illegittimo sulla multiproprietà. Pronti anche alla giustizia ordinaria”

La Corte d’Appello della FIGC respinge il ricorso di Aurelio De Laurentiis e conferma il verdetto di primo grado sull’impossibilità di godere di una multiproprietà, come sta avvenendo per Napoli e Bari. All’interno della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, interviene l’avvocato del Napoli Mattia Grassani che afferma: “E’ ingiusto, è illegittimo che un sistema civile, penale e sportivo possa introdurre norme che, oltre a valere per il futuro, colpiscano posizioni già acquisite da 4 anni, dal 2018 esattamente“.

L’avvocato entra nel dettaglio: “La conclusione è prevista in un termine molto ravvicinato di due anni. Cedere una società non è come vendere l’auto, secondo me altera diritti costituzionali. L’alternativa è perdere tutto, affiliazione, calciatori etc. Nessun calciatore infatti firmerà per un contratto che dovrebbe durare oltre il 2024“.

Grassani indica i prossimi step: “Il Collegio di Garanzia presso il Coni sarà il prossimo grado di giudizio a cui ci appiglieremo, entro l’inizio dell’estate si pronuncerà. Ma come avvenuto per Juventus-Napoli, è sempre possibile che una sentenza venga ribaltata anche dopo due pronunciamenti. Esauriti i gradi interni della giustizia sportiva, c’è la possibilità di andare alla giustizia ordinaria, con il Tar ed il Consiglio di Stato. De Laurentiis? Ieri è intervenuto, ha una competenza tale che sa come esprimersi in sede di processo“.