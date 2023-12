Zampini, che frecciata a De Laurentiis: “Interrotta la striscia di scudetti onesti altrui”

L’opinionista bianconero, Massimo Zampini, ha commentato la vittoria della Juventus ai danni del Napoli, non risparmiando una frecciata a De Laurentiis.

La Juventus ha sconfitto il Napoli nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A, ritornando al vertice della Serie A in attesa della partita dell’Inter contro l’Udinese sabato sera. La partita è stata intensa, con numerose occasioni, soprattutto nel primo tempo, con Vlahovic, Kvara e Di Lorenzo, quest’ultimo fermato da un miracolo di Szczesny. Il gol decisivo nella ripresa è stato segnato da Gatti su assist di Cambiaso. Attualmente, la Juventus si trova a quota 36 punti, con otto vittorie nelle ultime nove partite, attestandosi a +1 sui nerazzurri. La soddisfazione in casa bianconera è palpabile.

Massimo Zampini, noto opinionista tifoso della Juventus, ha condiviso le sue impressioni sulla vittoria affermando: “Una vittoria fondamentale per la classifica e utile per interrompere la striscia di scudetti ‘onesti’ degli altri”. Il riferimento chiaro è rivolto a Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, che in passato aveva dichiarato: “Abbiamo sempre detto che non si può vincere ogni anno, se non con gli imbrogli, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse”. Un commento che non è passato inosservato nel mondo del calcio, aggiungendo un pizzico di polemica alla gioia bianconera.