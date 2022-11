Zaccheroni: “Napoli sicuramente penalizzato dalla sosta Mondiale, ecco il motivo”

Alberto Zaccheroni parla del Napoli, l’allenatore è sicuro che gli azzurri saranno i più penalizzati dalla sosta per il Mondiale in Qatar.

Il campionato di Serie A va in pausa con il Napoli copolista indiscusso, grazie anche alla vittoria sull’Udinese. Tra i vari giornalisti ed operatori c’è la corsa a sottolineare come questa sosta penalizzerà il Napoli, come se fosse solo la squadra di Spalletti a fermarsi, mentre tutte le altre giocano. Non va dimenticato che Spalletti è l’unico allenatore in Serie A ad aver avuto a che fare con una sosta lunga, quando allenava in Russia. Ma questo viene accuratamente omesso.

Sosta Mondiale: le parole di Zaccheroni sul Napoli

In una intervista a Gazzetta dello Sport, Zaccheroni è sicuro che la pausa “giova di più a quelli che non stanno andando bene. Al Napoli di certo non giova. Io se fossi Luciano non sarei contento“.

Commento esattamente all’opposto di ciò che ha detto Spalletti dopo Napoli-Udinese, che ha benedetto la “sosta perché giocare a questi ritmi ripetutamente è faticoso”. Ecco come Zaccheroni prosegue sulla sosta Mondiale per il Napoli, durante una intervista a Gazzetta dello Sport.