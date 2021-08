Video – De Laurentiis mette una pietra sul mercato: “Chi c’è c’è. Devo parlare con Spalletti”

Aurelio De Laurentiis parla da Castel di Sangro dove è intervenuto al convegno “La Banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese”. Il patron del Napoli ha detto chiaramente di avere un incontro con Luciano Spalletti prima della sua partenza: “Ora devo raggiungere Luciano Spalletti perché domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi“. I problemi in questo caso si chiama principalmente calciomercato, altrimenti non si capisce di cosa si debba parlare il dieci agosto con il tecnico della propria squadra di calcio. Ma durante il convegno De Laurentiis ha fatto un’altra uscita criptica in cui praticamente dice tutto e niente: “Il mercato? E’ aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni ancora“.

La sensazione chiara data da Aurelio De Laurentiis, che ha aggiunto: “Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è, e a settembre si parte fino alla fine”, è che il Napoli possa restare anche così com’è. Se non va via nessuno non entra nessuno. Il Napoli sta concludendo qualche operazione ‘minore’, con le cessioni di Tutino, Luperto, Ciciretti e Gaetano, di cui si sono avute oggi delle novità. Ma la sensazione è che potrebbero non bastare per fare qualche colpo in entrata.