Armani Ea7 sponsor del Napoli: compare il logo sul sito ufficiale

Armani Ea7 è sponsor ufficiale del Napoli, con il logo che ha fatto la sua comparsa sul sito della SSCN. La società partenopea sta lavorando oramai da mesi alla definizione della maglia per la stagione 2021/22 in collaborazione con l’azienda di proprietà di Giorgio Armani, stilista apprezzato in tutto il mondo. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis dopo aver salutato la Kappa ha deciso di prodursi autonomamente le maglie da gioco, in collaborazione proprio con Armani Ea7 e Onis Swiss. Per questo compito è stata coinvolta anche Valentina De Laurentiis, figlia di Aurelio che già lavora nel campo della moda. La comparsa del logo Armani Ea7 sul sito ufficiale del Napoli è solo una conferma della collaborazione la società azzurra.

Presentazione nuove maglie del Napoli

Il Napoli di Spalletti si è presentato in ritiro con le maglie della vecchia stagione, ancora firmate dalla Kappa. Per il materiale in vendita la società a Dimaro e Castel di Sangro si è affidata a Zeus. Le maglie da gioco del Napoli e tutto il kit gara della prossima stagione, però, vedrà il coinvolgimento di Armani Ea7. C’è molta attesa per conoscere le nuove maglie che, a meno di colpi scena dell’ultimo minuto, non saranno presentate nemmeno durante l’ultima amichevole in programma il 14 agosto, anche se non c’è ancora la squadra designata con cui giocare. E’ molto probabile che le maglie del Napoli firmate Ea7 saranno presentate intorno al 20 di agosto, ovvero due giorni prima dell’avvio della nuova stagione calcistica.

