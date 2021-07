Maglia Napoli: De Laurentiis incontra un centinaio di rivenditori, definiti i colori

La nuova maglia del Napoli non è stata ancora ufficialmente presentata. Aurelio De Laurentiis ha voluto produrre in autonomia le nuove maglie da gioco, con tutto il materiale tecnico, grazie alla collaborazione dello stilista Giorgio Armani ed Onis Swiss. Mentre la distribuzione sarà affidata alla figlia del patron del Napoli, Valentina De Laurentiis.

La nuova maglia del Napoli dovrebbe arrivare entro il 20 agosto ovvero appena due giorni prima della partenza del nuovo campionato. Ecco perché questi sono giorni frenetici per mettere tutto in ordine. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, De Laurentiis anche ieri ha lavorato al Konami Center di Castel Volturno per definire dettagli per la distruzione delle magliette.

Maglia Napoli: ecco i colori

De Laurentiis ieri è arrivato molto presto al Konami Training Center di Castel Volturno ed ha incrociato un “centinaio di rivenditori d’una maglietta, quella ufficiale, ch’è pronta per essere lanciata” scrive Corriere dello Sport.

I colori della nuova maglia del Napoli per la stagione 2021/22 saranno l’azzurro, la seconda bianco-panna e la terza rossa. Si parla anche di una sponsorizzazione con Amazon. Insomma qualcosa di importante si sta muovendo e la curiosità di conoscere il nuovo materiale tecnico e da gioco della SSCN cresce sempre di più.

