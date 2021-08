Napoli: può saltare l’amichevole col Pescara, ecco il motivo

L’amichevole del Napoli del 14 agosto con il Pescara può saltare per motivi di ordine pubblico, a riferirlo è il sito gonfialarete.com. La squadra di Luciano Spalletti avrebbe dovuto giocare un’ultima amichevole prima dell’avvio del campionato di Serie A, ma i piani potrebbero essere saltati. Ecco quanto scrive il portale:

Il club al momento non ha ancora ufficializzato il match poiché sembrerebbe a rischio la copertura del servizio di ordine pubblico. I rapporti tra le tifoserie napoletana e pescarese sono da anni in accesa contrapposizione e in passato tra le due fazioni ci sono stati scontri molto duri, soprattutto a Pescara. La Questura della città abruzzese dovrebbe garantire il servizio di Polizia per accompagnare i tifosi allo stadio, ma trattandosi della vigilia di Ferragosto, causa ferie estive, non ci sarebbero agenti a sufficienza per garantire l’operazione. Nella giornata di mercoledì verrà presa una decisione definitiva.