Vessicchio: “Calcio marcio e sorteggi manipolati. Una squadra fallita come l’Inter in finale di Champions”

Il giornalista sportivo Sergio Vessicchio si è scagliato contro l’Inter, impegnata nella finale di Champions League.

E’ il giorno dell’Inter di Simone Inzaghi che questa sera sarà impegnato nel conquistare la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, impresa difficilissima ma non impossibile.

Sergio Vessicchio, noto per le sue critiche verso l’Inter, ha espresso il suo disprezzo nei confronti della squadra nerazzurra: “Parliamo ancora di coloro che non dovrebbero nemmeno partecipare ad una partita di calcio a causa del loro fallimento e della condizione di squadra tecnicamente fallita. Eppure sono in finale di Champions League, il che dimostra quanto marcio sia il sistema calcio“. Il giornalista ha inoltre sottolineato il fallimento totale dell’Inter, attribuendolo alla gestione di Moratti, che ha lasciato il club con un passivo di circa 600 milioni di euro al momento del passaggio di consegne a Thohir.

“Oggi il passivo è arrivato a circa 1,3 miliardi di euro e non può essere coperto con nuovi investimenti, rendendo i debiti dell’Inter insostenibili. Anche il New York Times ha parlato dell’Inter nelle ultime ore. UEFA e FIGC hanno portato la squadra in finale di Champions League in modo trionfante, come abbiamo documentato nei minimi dettagli, con sorteggi manipolati, una cosa denunciata anche dagli inglesi”, ha aggiunto Vessicchio.

“E cosa dice il New York Times? Parlano del club più indebitato. L’Inter è tecnicamente una squadra fallita, anche se dovesse vincere la Champions League contro il Manchester City. La FIGC ha aiutato l’Inter in ogni modo possibile. Pensate alle nove mensilità non pagate nonostante la vittoria dello scudetto nel 2021″, ha continuato il giornalista sportivo.

“Inoltre, perché la procura di Milano non interviene mai né sull’attività di questo club né sulle plusvalenze di cui detiene il record? Il New York Times ha pubblicato ciò che diciamo da mesi. Marotta sta facendo un vero e proprio miracolo a Milano, perché senza di lui l’Inter sarebbe già praticamente fallita”, ha concluso Vessicchio.