Una frase di Spalletti ha scatenato l’ira dei tifosi sui social: il retroscena

Luciano Spalletti, una sua frase dopo la partita contro il Torino ha fatto discutere i tifosi sui social. Il commento di Antonio Accurso a Radio Punto Nuovo.

Una frase di Luciano Spalletti in relazione al lavoro dei suoi calciatori ha scatenato una polemica sui social. Antonio Accurso, Segretario Generale UILM Campania ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, commenta la questione. “Spalletti dice che i giocatori si allenano nel giorno libero? L’allenatore difende i suoi giocatori, nel mondo del lavoro questa può essere una cosa stridente. Magari avrà sbagliato la frase, bisogna capire che ci sono delle categorie in cui delle persone sudano tanto e non possono avere stipendi gratificanti”.

Accurso ha poi aggiunto: “Questo potrebbe aver scatenato l’ira sui social. Chi gioca a calcio fa una cosa che piace, spesso i lavoratori sono costretti a fare qualcosa che non gli piace, anche con turni massacranti. I giocatori si impegnano, sono pagati per far divertire e divertirsi. Inserito in un contesto questa cosa dà fastidio. Fa male per i lavoratori che vorrebbero avere di dover scendere il giorno di riposo perché purtroppo riposano da tanto tempo”.