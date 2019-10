Torino-Napoli dove vederla in tv ed in diretta streaming

Alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Napoli, ecco dove vederla in tv ed in diretta streaming.

Torino-Napoli è già una partita decisiva per gli uomini di Ancelotti che sono chiamati alla vittoria per rosicchiare qualche punto ad Inter e Juventus che questa sera si sfideranno allo Stadio San Siro, per quella che è già una sfida scudetto.

Torino-Napoli dove vederla in tv e streaming

La partita tra Torino e Napoli valida per la settima giornata di Serie A, si giocherà alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Inoltre sarà possibile anche vedere la diretta streaming di Torino-Napoli sulla piattaforma Skygo, piattaforma disponibile sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile dai principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre la trasferta del Napoli a Torino può essere vista anche su NowTv, piattaforma streaming di Sky.

Ancelotti cambia modulo

Ancelotti per la sfida con il Torino sembra orientato a cambiare modulo e ritornare al 4-3-3 di stampo sarrista. Con ogni probabilità in attacco potrebbero andare Insigne-Mertes-Callejon, formando di nuovo quel tridente che ha regalato gol e spettacolo negli ultimi anni.