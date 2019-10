Torino-Napoli, Ancelotti lancia il tridente Sarrista. Le novità

Ancelotti lancia il tridente Sarrista. Pronti Callejon, Mertens e Insigne. Torino-Napoli è un crocevia importante per le ambizioni dei partenopei

Torino-Napoli, gara valida per la settima giornata di serie A, è fondamentale per le ambizioni dei partenopei.

Mertens e Insigne suonano la carica e invitano i tifosi a credere nello scudetto. Mazzarri, grande ex della gara, promette battaglia.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di Carlo Ancelotti in vista della sfida delle 18 allo stadio “grande Torino”

Il Napoli è chiamato a riscattare il deludente pareggio in Champions League contro il Genk.

Non sarà semplice anche perché la squadra di Walter Mazzarri è reduce da un periodo certamente non positivo e, prima della sosta, vuole regalare regalare una gioia al proprio pubblico.

Oggi il Napoli a Torino si schiererà con un 4-3-3, in avanti pronti Callejon, Mertens e Insigne.

Un ritorno al passato, dunque. Sarà un Napoli “sarrista“, con i tre attaccanti pronti a non dare punti di riferimento ai difensori avversari.

I tre calciatori hanno fatto la fortuna di Maurizio Sarri a Napoli soprattutto dopo il grave infortunio subito dal centravanti della Nazionale polacca, Arek Milik.