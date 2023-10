Super Napoli col Real: una statistica sorride agli azzurri

Il Napoli di Garcia ha dominato il Real Madrid, con statistiche impressionanti che evidenziano il progressivo miglioramento della squadra.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli di Garcia ha mostrato una performance impressionante contro il Real Madrid, dominando la squadra avversaria e costringendola nella propria metà campo. Ma c’è una statistica che rende ancora più evidente il progressivo miglioramento della squadra di Rudi Garcia.

Il dato che fa sorridere Napoli

Il Corriere dello Sport ha messo in evidenza un dato che non può essere ignorato: gli expected goals. Questa statistica mostra che il Napoli ha avuto un valore di 2,09 rispetto all’1,18 del Real Madrid. Questo dato non solo dimostra l’efficienza della squadra, ma anche la sua determinazione e autorevolezza in campo.

Il Napoli ha mostrato una sistematicità nell’arrivare alle conclusioni, con 17 tiri, di cui 7 nello specchio della porta. Questi numeri ispirano fiducia e mostrano una squadra che ha l’ambizione di pressare alto, mantenendo le linee a distanza adeguate e scegliendo di giocare nella metà campo avversaria.

La squadra ha anche dimostrato grande coraggio, rischiando e spingendo in avanti, sostenuta da giocatori come Politano, Zielinski, Olivera e Kvara. Questa è una squadra che non ha più paura, che crea opportunità e che, nonostante qualche sfortuna, non si lascia abbattere.