Spalletti via da Napoli: può avvenire solo in un caso, lo scenario

Il giorno dopo Empoli-Napoli si rafforzano le critiche su Luciano Spalletti ritenuto uno dei principali responsabili del tracollo della squadra. Gli azzurri hanno perso in maniera vergognosa, passando dal vantaggio dallo 0-2 al 3-2 finale. Un tracollo verticale, in cui l’errore marchiano di Meret è solo uno degli errori di una squadra che non sa reggere la pressione. Certo gli errori della caduta del Napoli, non possono essere solo di Spalletti, ma è il tecnico quello messo principalmente in discussione per il finale osceno della squadra azzurra.

Spalletti, esonero o licenziamento

“De Laurentiis si fida di Spalletti e non ha cambiato idea. C’è malcontento da parte del patron e qualche parola che prima l’allenatore mandava giù con indifferenza ora resta sullo stomaco ma nulla che lasci pensare che possa esserci un licenziamento e che il club possa voltare pagina e separarsi dopo una stagione. Né si può pensare che il tecnico si possa dimettere avendo un altro anno di contratto: lo scenario potrebbe cambiare nel caso il Napoli scivolasse fuori dalle prime quattro” scrive Il Mattino.

Spalletti guadagna 2,8 milioni di euro a stagione e sembra davvero complicato che si arrivi ad una risoluzione del contratto unilaterale. Inoltre il Napoli fortunatamente ha 9 punti di vantaggio sulla Roma che si trova al quinto posto e ci sono da giocare altre quattro giornate di campionato.