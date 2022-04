Napoli, cambia la modalità di ritiro: “Incontri a cena su eventuali criticità” – il comunicato ufficiale

Il Napoli alleggerisce i toni per quanto riguarda il ritiro deciso dopo la sconfitta con l’Empoli, novità degli incontri serali a cena. La società in una nota ufficiale fa sapere che “la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento“. In qualche modo si può parlare di un ritiro più soft per il Napoli, anche perché la decisione di chiudere tutti in un hotel ha trovato il disaccordo di tutta la squadra azzurra, con Mertens e Insigne che si sono fatti portavoce presso la dirigenza.

Napoli in ritiro: le ultime notizie

Nella nota del club vengono aggiunti ulteriori dettagli sulle modalità di ritiro: “I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione“.

Insomma si cercherà di ottimizzare le risorse a disposizione per questo finale di campionato, in cui c’è da blindare il quarto posto, che significa qualificazione Champions League ed almeno 50 milioni sicuri nelle casse di De Laurentiis.

Il Napoli ha 9 punti di vantaggio sulla Roma al quinto posto con quattro partite ancora da giocare. Il traguardo è ad un passo, ma dopo la sconfitta di Empoli sono cominciati a riaffiorare i fantasmi di Napoli-Verona della stagione 2020/21.

Il problema del ritiro soft è anche di tipo logistico, dato che il Napoli non ha una struttura di proprietà in cui può ospitare i calciatori. L’hotel di Castel Volturno che ospita gli allenamenti della squadra era già pieno. Inoltre il club azzurro, secondo molte indiscrezioni, pare abbia trovato problematiche a trovare sistemazione, dato che fortunatamente Napoli è invasa dai turisti per questi giorni di festività.