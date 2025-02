Spalletti elogia Conte: “Il Napoli gioca bene e lotterà per lo Scudetto”

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e artefice del terzo Scudetto partenopeo, ha speso parole di grande stima per il lavoro di Antonio Conte e il percorso della sua ex squadra. Durante un’intervista rilasciata presso la tenuta “La Rimessa” di Montaione, Spalletti ha analizzato il campionato italiano e il cammino del Napoli, sottolineando l’ottimo lavoro svolto dal tecnico leccese.

«Il campionato italiano è sempre competitivo e livellato verso l’alto. Non c’è un appiattimento verso il basso, anzi. Le difficoltà emergono soprattutto quando si affrontano squadre di seconda fascia, perché ogni gara nasconde insidie», ha dichiarato Spalletti ai microfoni di TMW.

L’ex allenatore azzurro ha poi elogiato Conte per la mentalità trasmessa alla squadra: «Il Napoli sta facendo un campionato eccezionale. Faccio i complimenti a Conte non solo per i risultati, ma per come la squadra sta in campo. Si vede il lavoro dietro ogni partita: c’è un piano chiaro che i giocatori riconoscono e applicano alla perfezione. Il Napoli sa cosa vuole, sa lottare e rimarrà in corsa per lo scudetto fino alla fine. Oltre all’Inter e all’Atalanta, anche altre squadre potrebbero rientrare in corsa se ci saranno dei passi falsi».

Riguardo al big match tra Napoli e Inter, Spalletti ha previsto una sfida ad alta intensità: «Sarà un duello spettacolare e potrà dire molto sulla classifica. L’Inter non è ancora al massimo del suo potenziale, ma può esprimerlo in qualsiasi momento. Il Napoli, invece, ha mostrato grande forza anche se in alcuni spezzoni ha perso punti importanti. Conte ha trasmesso una straordinaria solidità tattica: quando la squadra perde palla, si riabbassa velocemente e punta sull’uomo contro uomo. Hanno dribbling, tiro da fuori e tanta qualità. L’Inter ha più esperienza in sfide di questo calibro, ma il Napoli resta una squadra forte e imprevedibile».

Spalletti, pur non essendo più alla guida della squadra, continua a seguire da vicino le sorti del Napoli, riconoscendo il valore di un progetto che, sotto la guida di Conte, punta a consolidarsi tra le grandi del campionato.