Sosa: “Spalletti mi ha sorpreso per una mossa. La Juve ha campioni ma preferisce non giocare”

Roberto Carlos Sosa ritiene che Spalletti lo ha sorpreso per una mossa mentre la Juve preferisce non giocare

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos Sosa, ha detto la sua su Napoli-Juventus ai microfoni di Vikonos Web Radio: “La squadra bianconera ha elementi importanti, ma nonostante ciò preferisce non giocare. Locatelli, Rabiot, Paredes, potrebbero giocare loro in mezzo al campo, sugli esterni se c’è Danilo dovrà vedersela con Kvara. La chiave sarà a centrocampo, nella rapidità nel fraseggio, che inevitabilmente è data dal gioco a due tocchi, altrimenti sei lento e prevedibile. Cercare subito gli attaccanti vuol dire far chiudere di più gli avversari e limitare le loro ripartenze”.

Sosa nota che Anguissa è in crescita e che la chiave sarà a centrocampo

Sosa ha poi proseguito: “Loro giocheranno con Di Maria e Milik, per cui anche le marcature preventive saranno importanti. La palla dovrà viaggiare veloce, con Lobo, che per il Napoli è determinante perché consente alla squadra di trovare grande equilibrio, con Anguissa in crescita, secondo me giocherà anche Elmas“.

“Nella gara con la Samp mi ha sorpreso una mossa di Spalletti: l’inserimento del macedone dal primo minuto. A volte i calciatori percepiscono quando è il loro momento. Secondo me contro la Juventus potrebbe giocare ancora lui, così come mi aspetto Mario Rui e anche Kim“: ha terminato Sosa.