Sorteggio Ottavi Champions League 2023/24: Come seguirlo in Streaming e tv

A Nyon è il giorno del sorteggio degli ottavi di Champions League, con il Napoli in attesa di conoscere l’avversario. Oggi alle 12:00 nella Casa del Calcio Europeo si terrà il sorteggio con le 16 squadre qualificate, divise in prime e seconde dei gironi.

Sorteggio degli Ottavi di Champions League: Anteprima

Dettagli dell’Evento

Il sorteggio degli ottavi di Champions League rappresenta un momento decisivo per le squadre qualificate. Quest’anno, l’evento si terrà lunedì 18 dicembre 2023, presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon, in Svizzera. Le squadre italiane in gara, Inter, Napoli e Lazio, attendono con trepidazione di scoprire le loro avversarie.

Possibili Avversari

Le tre squadre italiane, avendo terminato il girone al secondo posto, potrebbero affrontare avversari di calibro come Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Barcellona. Questo incrementa l’entusiasmo e la tensione per i tifosi e le squadre stesse.

Regole del Sorteggio

Il sorteggio segue regole precise:

Le prime classificate dei gironi affronteranno le seconde classificate.

Non sono permessi incontri tra squadre dello stesso paese o che si sono già incontrate nei gironi.

Solo dai quarti in poi saranno possibili i derby nazionali e gli incontri tra squadre già affrontate nei gruppi.

Dove Seguire il Sorteggio in Diretta tv e streaming

Opzioni TV e Streaming

Il sorteggio sarà disponibile in diretta tv e streaming su diverse piattaforme per permettere a tutti i tifosi di seguire l’evento:

Canali TV : Sky Sport 24, Canale 20, Amazon Prime Video

: Sky Sport 24, Canale 20, Amazon Prime Video Opzioni di Streaming: SkyGo, NOW, Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, Amazon Prime Video, UEFA.com

Orario del sorteggio Champions

Sorteggio Champions League : Inizia alle 12:00 del 18 dicembre 2023.

: Inizia alle 12:00 del 18 dicembre 2023. Sorteggi successivi: Dopo il sorteggio della Champions, seguiranno quelli dell’Europa League e della Conference League, rispettivamente alle 13:00 e alle 14:00.

Squadre Qualificate agli Ottavi

Le Big d’Europa agli Ottavi

Il panorama delle squadre qualificate agli ottavi include club di prestigio come Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Barcellona. Queste squadre rappresentano sfide impegnative per chiunque le affronterà.

Panoramica delle Squadre in Lizza

Prime classificate : Bayern Monaco, Real Madrid , Manchester City, Barcellona, tra gli altri.

: Bayern Monaco, , Manchester City, Barcellona, tra gli altri. Seconde classificate : Inter, Napoli, Lazio, insieme ad altre squadre di rilievo.

: Inter, Napoli, Lazio, insieme ad altre squadre di rilievo. Restrizioni del sorteggio: L’impossibilità di incontri nazionali o di rivincite immediate dei gironi aggiunge un elemento di suspense e strategia.

Elenco delle squadre qualificate agli ottavi di Champions league:

Bayern Monaco

Real Madrid

Real Sociedad

Inter

Barcellona

Lazio

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Lipsia

Manchester City

Copenhagen

Arsenal

PSV

Napoli

PSG

Porto

Focus sul Napoli

Il Napoli, piazzatosi secondo nel proprio girone, ha un’ampia gamma di potenziali avversari, escluso il Real Madrid, già affrontato. Le possibili sfide includono incontri con club come Manchester City, Arsenal e Borussia Dortmund, ognuno dei quali rappresenta una sfida unica e avvincente.

Possibili Avversarie per il Napoli

Il Napoli, finito secondo nel gruppo C, può affrontare una tra le prime classificate degli altri gironi, eccetto il Real Madrid, già incontrato nella fase a gironi. Ecco tutte le possibili avversarie del Napoli:

Manchester City

Arsenal

Borussia Dortmund

Bayern

Atletico Madrid

Barcellona

Real Sociedad

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League è un evento che catalizza l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Per le squadre italiane, rappresenta un momento di grande aspettativa e preparazione strategica.

La copertura mediatica, sia in TV che in streaming, permette una partecipazione globale, alimentando l’entusiasmo per una delle competizioni calcistiche più prestigiose al mondo.

Con squadre di alto calibro ancora in gioco, gli ottavi di finale promettono incontri di grande intensità e spettacolo calcistico.