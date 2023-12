Napoli, due obiettivi di mercato per gennaio: Gaetano, Demme e Zanoli in partenza

Il Napoli punta a rinforzare la rosa a gennaio con un difensore veloce e un centrocampista, Demme e Gaetano verso la cessione.

Il Napoli sta iniziando a delineare la sua strategia di mercato in vista della finestra invernale di trasferimenti che si aprirà nelle prossime settimane. In particolare, come riferito dal giornalista Marco Giordano, il club azzurro cerca un difensore centrale veloce e un centrocampista difensivo.

Obiettivi di Mercato del Napoli

Rinforzi in Difesa e Centrocampo

Il club partenopeo è alla ricerca di un difensore centrale veloce e di un centrocampista difensivo. Queste acquisizioni sono considerate essenziali per mantenere la competitività della squadra, soprattutto durante l’assenza di Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa.

Gaetano, Demme e Zanoli in partenza

Diego Demme

Demme, attualmente in squadra, è vicino all’uscita, con vari club interessati. Il Napoli è disposto a coprire una parte del suo ingaggio per facilitare il trasferimento.

Gianluca Gaetano

Per Gaetano si prospetta un cambio di maglia, con Empoli, Lecce e Verona tra i club interessati. Questo movimento mira a dare al giocatore più opportunità di crescita.

Alessandro Zanoli

Zanoli, non considerato pronto per il livello richiesto da Mazzarri, potrebbe trasferirsi al Genoa per sei mesi. Questo prestito potrebbe essere cruciale per il suo sviluppo.

Analisi dei Potenziali Acquisti

Caratteristiche del Difensore Ideale

L’allenatore Walter Mazzarri desidera un difensore che possa replicare le prestazioni di Kim, con velocità e capacità di interrompere gli attacchi avversari. La ricerca è aperta a più profili, purché il giocatore possieda personalità e velocità.

Il Napoli vuole dunque operare con oculatezza sul mercato per arricchire la rosa e mantenere competitività e ambizioni nella seconda parte della stagione.