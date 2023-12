Bayern Monaco travolto dall’Eintrancht: 5-1 e critiche a Kim

Bayern Monaco sconfitto 5-1 dall’Eintrancht. Critiche al difensore Kim in Bundesliga. Stampa tedesca furiosa con l’ex Napoli.



La Bundesliga si tinge di rosso: il Bayern Monaco subisce una pesante sconfitta per 5-1 contro l’Eintrancht Francoforte e perde il primato in classifica. Si tratta della prima battuta d’arresto per i campioni in carica, che fino a ieri vantavano la miglior difesa del torneo. Un risultato che fa discutere e che mette in discussione le scelte di Thomas Tuchel, l’allenatore che ha sostituito Hansi Flick quest’estate.

Tra i più criticati c’è anche Min-jae Kim, il difensore sudcoreano arrivato dal Napoli per 40 milioni di euro. Il giocatore, che era stato elogiato da Tuchel, ha mostrato delle lacune evidenti nella retroguardia bavarese, compromettendo il risultato con alcuni errori grossolani. La stampa tedesca non gli ha risparmiato le frecciate, definendolo “un flop” e “un acquisto sbagliato”.

La Süddeutsche Zeitung scrive: “È andato perduto il momento in cui Min-jae Kim ha incontrato il Bayern quest’estate, ma è stato sicuramente emozionante. Thomas Tuchel si è avvicinato euforico al suo nuovo difensore davanti allo sfondo del monte Tegernsee, lo ha stretto a sé, gli ha dato pacche sulle spalle, sulla schiena e sulla guancia e si è lanciato in una serie di complimenti alla Pep Guar-diola. «Vi piacerà, ve lo prometto», ha detto l’allenatore del Bayern”.

La partita è stata decisa da una doppietta di Kamada, un gol di Kostic e una rete di Barkok per i padroni di casa, che hanno approfittato dell’espulsione di Davies al 12’ del primo tempo. L’unico gol del Bayern è stato segnato da Lewandowski su rigore al 38’. L’Eintrancht sale al sesto posto, mentre il Bayern scivola al secondo, superato dal Wolfsburg.

Mentre a Napoli Kim è visto come un grandissimo rimpianto, in germania è bersagliato dalle critiche. De Laurentiis potrebbe cercare di riportalo a casa, perchè no?