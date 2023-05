Spalletti, relax tra Sorrento e Positano: il tecnico ‘pizzicato’ in serata in un noto ristorante di Napoli – FOTO

Spalletti a Napoli: dove è stato “pizzicato”? Serata di relax per il tecnico che ha approfittato per fare un giro anche a Sorrento e Positano.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si è concesso una giornata di relax, dopo la sfida di ‘tensione’ tra Napoli e Salernitana, terminata con un pareggio ‘beffardo’ che ha costretto lo stesso Spalletti, gli azzurri e tutti i tifosi napoletani a rinviare la tanto attesa festa Scudetto. Ventiquattro ore per ricaricare le energie in vista della ripresa odierna a Castel Volturno, per preparare il prossimo match con l’Udinese alla Dacia Arena.

SPALLETTI: LA GIORNATA DI RELAX TRA SORRENTO, POSITANO E NAPOLI

Luciano Spalletti ha passato la serata di ieri in completo relax, gustando una pizza in uno dei ristoranti più famosi di Napoli. Ma prima un giro in Costiera Amalfitana, dove ha trascorso la mattinata tra Sorrento e Positano: una sosta al bar Elisir Cafè, poi è sceso alla Buca di Bacco ristorante La Pergola, dalle Tre Sorelle e infine si è fermato al Fly.

Dopo una mattinata trascorsa tra Sorrento e Positano con la sua famiglia, il mister azzurro ha deciso di concedersi una cena gustosa presso la celebre pizzeria 50 Kalò. Non è mancata la presenza dei tifosi del Napoli, che hanno accolto l’allenatore con entusiasmo congratulandosi con lui per la splendida stagione della squadra azzurra, che ha conquistato ormai il terzo scudetto della sua storia.

Di seguito alcune delle foto di Spalletti con staff e tifosi: