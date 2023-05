Ceci: “Sfida con la Salernitana? Il Napoli di Maradona l’avrebbe vinta negli spogliatoi”

L’ex manager della leggenda Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, è tornato sulla sfida con la Salernitana ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Durante la trasmissione ‘La Città del pallone’ su Radio Kiss Kiss Napoli, Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, ha parlato della partita tra Napoli e Salernitana, terminata con una vera e propria beffa per gli azzurri di Luciano Spalletti costretti a rimandare la festa Scudetto dopo il sinistro vincente di Dia che ha letteralmente ‘gelato’ il Maradona.

NAPOLI-SALERNITANA, CECI: “LA SQUADRA DI MARADONA L’AVREBBE VINTA NEGLI SPOGLIATOI”

Secondo Ceci, se il Napoli avesse avuto Maradona nella squadra, avrebbe vinto la partita. Delle parole accompagnate dal ricordo di un aneddoto del 1990, quando Maradona, in occasione di un Napoli-Lazio, disse a Ruben Sosa nel sottopassaggio: “El partido ya termino (La partita è già finita)“. Secondo Ceci, la partita di domenica il Napoli di Maradona l’avrebbe vinta già negli spogliatoi.

“Spalletti ha sostituito Olivera perché era già ammonito. Se domenica ci fosse stato il Napoli di Maradona avremmo vinto. Nel ’90, prima dell’ultima partita tra Napoli e Lazio, nel sottopassaggio Maradona disse a Ruben Sosa…”El partido ya termino (la partita è già finita)’ prima della partita”.

Inoltre Ceci ha espresso la sua delusione per il fatto che la Salernitana non abbia concesso al Napoli la vittoria, rimandando così la festa per lo Scudetto. Ha definito assurdo che “gente che vive a pochi chilometri da noi non voglia farci festeggiare o che ci boicotti la festa”.

IL NAPOLI DI MARADONA E I DUE SCUDETTI DELLA STORIA PARTENOPEA

Ricordiamo che Diego Armando Maradona ha vinto due Scudetti con il Napoli, diventando una vera e propria leggenda per la squadra partenopea.

Maradona è stato uno dei calciatori più amati e controversi della storia. In Italia è diventato un’icona del calcio grazie alla sua magia in campo e alle sue imprese con la maglia del Napoli.

Uno dei momenti più importanti della sua carriera in azzurro sono i due Scudetti vinti nel 1987 e nel 1990. Questi due trionfi hanno segnato la storia del calcio italiano e il ricordo di quegli anni è ancora vivo nella memoria dei tifosi partenopei.

Maradona è stato un vero e proprio fenomeno del calcio mondiale. La sua abilità tecnica e la sua visione di gioco erano uniche, e il pubblico era sempre in attesa di assistere alle sue giocate mozzafiato. Con la sua bravura, ha condotto il Napoli alla conquista del suo primo titolo di campione d’Italia nel 1987. Il secondo Scudetto arrivò tre anni dopo, nel 1990, quando il Napoli dominò la Serie A con una squadra di alto livello, con Maradona come trascinatore.

La vittoria dei due Scudetti ha rappresentato un momento di grande orgoglio per il Napoli e per i suoi tifosi. Maradona è stato l’eroe che ha portato il calcio del Sud Italia ai massimi livelli, dimostrando che le squadre del sud del paese potevano competere alla pari con quelle del nord.

Purtroppo, la vita di Maradona è stata segnata da numerosi problemi personali e, nel novembre 2020, il mondo ha pianto la sua scomparsa. Nonostante ciò, il suo ricordo è ancora vivo nei cuori dei tifosi, che continuano a ricordarlo come un’immensa figura del calcio mondiale.