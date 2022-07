Solbakken al Napoli, Roma beffata: firmato per contratto

Ola Solbakken ha firmato un per contratto con il Napoli ed è pronto a vestire la maglia azzurra, la Roma ha perso il giocatore. La notizia arriva direttamente da Roma, con i colleghi di As Roma Live che danno la notizia di un affare concluso tra il Napoli ed il giocatore. Solbakken è stato già in Italia dove ha svolto le visite mediche per controllare un problema alla spalla. Proprio in virtù di questo problema il suo arrivo a Napoli è stato posticipato di qualche mese. Solbakken a dicembre si libera a parametro zero, quindi da gennaio sarà a Napoli, ma nel frattempo dovrà recuperare dall’infortunio alla spalla.

Il Napoli ha fatto firmare un ore contratto a Solbakken, almeno questo è quanto scrivono da Roma. La società giallorossa era stata una delle prime ad interessarsi all’esterno di 23 anni di nazionalità norvegese, ma i pessimi rapporti con Bodo Glimt hanno sfavorito i giallorossi. Ora il Napoli attenderà il recupero totale del giocatore per poi portarlo in azzurro. Un ottimo colpo a parametro zero da parte di Giuntoli che porta in azzurro un giocatore molto ambito. Intanto in casa Napoli si pensa anche a Neto del Barcellona, altro giocatore che può arrivare a parametro zero ma l’operazione verrebbe conclusa in questa sessione di mercato.