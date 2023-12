SKY – Napoli-Cagliari, Mazzarri affida le speranze di vittoria a Osimhen: Zielinski stringerà i denti?

Napoli-Cagliari: Mazzarri gioca d’azzardo con Zielinski. Osimhen guida l’attacco. Aggiornamenti in tempo reale.

Nell’attesa della sfida serale contro il Cagliari a Fuorigrotta, il Napoli di mister Mazzarri si prepara a scendere in campo con una formazione che mira a consolidare i progressi recenti e ad aggiudicarsi tre punti fondamentali. Le ultimissime di formazione, riportate da Sky Sport, svelano alcune incertezze, soprattutto legate alla condizione fisica di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, autore di prestazioni di alto livello, potrebbe dover stringere i denti per essere regolarmente in campo. La sua presenza sarà decisa nel corso del pomeriggio, e in caso di forfait, il giovane Cajuste potrebbe ottenere l’opportunità di entrare in mediana, affiancando Anguissa e Lobotka.

La difesa conferma la solidità di Natan sul lato sinistro, elogiato per le sue performance in Champions League contro lo Sporting Braga, mentre Juan Jesus si posiziona al centro. Con Elmas infortunato, il reparto offensivo sarà guidato da Osimhen, fresco vincitore del Pallone d’Oro Africano, affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

La probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Cajuste); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Mazzarri, desideroso di confermare l’andamento positivo delle ultime settimane, punta alla vittoria per ottenere tre punti cruciali in campionato.