Osimhen e Anguissa puntano a due obiettivi prima della Coppa d’Africa

Osimhen e Anguissa vogliono brillare con il Napoli prima della Coppa d’Africa. Scopri i loro obiettivi e le sfide decisive che li attendono nel 2023.

Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa stanno affrontando le ultime sfide con il Napoli prima della loro partecipazione alla Coppa d’Africa. Mentre i riflettori si accendono sul prossimo torneo continentale, i due giocatori hanno fissato due obiettivi chiave da raggiungere con la maglia azzurra.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come i due atleti stiano sognando l’Africa, ma prima di immergersi nell’avventura internazionale, mirano a spingere il Napoli oltre i propri limiti. Nigeria e Camerun possono attendere, ma per ora, l’attenzione è sulle competizioni italiane.

“Sognando l’Africa, Victor Osimhen e Frank Zambo Anguissa cercano di spingere il Napoli più in alto possibile prima di immergersi con Nigeria e Camerun in Coppa d’Africa, nel prossimo gennaio in Costa D’Avorio. I due azzurri fanno parte di nazionali che non sono le favorite per la vittoria finale ma sono fra le outsider e dunque candidate ad arrivare sino in fondo alla manifestazione che si concluderà l’11 febbraio”.

Prima di abbracciare lo spirito patriottico, il Napoli deve affrontare alcune sfide cruciali nei prossimi giorni. La prima è contro il Cagliari, seguita dal match per qualificarsi ai quarti di Coppa Italia contro il Frosinone martedì. Successivamente, c’è un incontro prenatalizio con la Roma all’Olimpico e la chiusura dell’anno 2023 con il Monza. Osimhen e Anguissa mirano a lasciare il Napoli nelle prime quattro posizioni, un obiettivo che, sebbene non sia paragonabile allo scudetto conquistato con meriti eccezionali a maggio, è essenziale per il futuro del club.

“Non un obiettivo grandioso partendo dallo scudetto conquistato con grandissimi meriti a maggio, ma per come si sono messe le cose ora bisogna ricostruire per capire poi cosa succederà fra campionato e Coppe in primavera, quando si decide la stagione”, si legge.