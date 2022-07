SKY – Dybala-Napoli: c’è un ostacolo importante. Sostituto Koulibaly? Corsa a due…

Il giornalista prosegue: “Dybala? Basi concrete non ci sono per nessuno, contatti diretti non ne ha nessuno. L’affondo definito non lo ha architettato nessuno. Il Napoli da questo punto di vista potrebbe essere una piazza importante da cui rilanciarsi. C’è un ostacolo in più dal mio punto di vista ed è quello dei diritti d’immagine. Questo non è un tema secondario per il giocatore”.

“Fabian Ruiz? Secondo me sarà l’altro grande tema della seconda parte del mercato del Napoli. O rinnova, o va via ad un prezzo adeguato o resta fino a scadenza da separato in casa. L’ultima opzione farebbe comodo al giocatore che potrebbe scegliersi la squadra. Credo che la predisposizione del Napoli nei confronti di Fabian Ruiz sia diversa da quella attuata per Koulibaly. Per lo spagnolo vedo più rigidità”.