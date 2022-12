Sirigu resta al Napoli: c’è un indizio chiaro di calciomercato

Salvatore Sirigu resta al Napoli, ma arriverà anche Nikita Contini portiere che era stato ceduto in prestito alla Sampdoria.

È il momento della manovre di assestamento in casa Napoli, la rosa è più che competitiva per questo si può aggiustare qualche piccolo dettaglio senza troppi sforzi. Le condizioni fisiche di Sirigu fanno scattare l’allerta. Da più di un mese il portiere non riesce a scendere in campo e ad allenarsi nel migliore dei modi, tanto che non viene nemmeno convocato. È successo durante il finale della prima parte di stagione. Si è ripetuto anche durante il ritiro in Turchia. Sirigu non ha giocato nemmeno un minuto delle amichevoli disputate fino ad ora, restando fuori pure dalla lista dei convocati.

Napoli: Sirigu resta, soluzione Contini

Ed allora bisogna prendere un provvedimento. Il Napoli non si può permettere di non avere un secondo portiere affidabile. Ecco perché la mossa di far rientrare Nikita Contini. In questo modo il club azzurro si assicura di avere un portiere in grado di sostituire Meret, qualora Sirigu non fosse in forma. Sirigu dunque resta a Napoli, nonostante l’estremo difensore abbia delle offerte, a cominciare dalla Salernitana. Ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport la decisione oramai è presa.

Sirigu continuerà ad allenarsi per riprendere la forma migliore, ma ad inizio gennaio rientrerà anche Contini, così da avere un pacchetto di portieri più che affidabile. Il ruolo di primo sarà sempre di Meret, che quindi giocherà tutte le partite da titolare, se non dovesse avere nessun problema fisico. Dalla Sampdoria arriverà anche Bereszynski, mentre Zanoli a gennaio si trasferirà in Liguria.