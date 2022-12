Semplici: “La sosta può stravolgere il campionato. Spalletti ha un segreto”

Leonardo Semplici allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare del Napoli e della ripresa della Serie A dopo la sosta.

Gli uomini di Luciano Spalletti saranno chiamati subito ad una trasferta complicatissima: infatti il 4 gennaio si gioca Inter-Napoli. Sulla sosta del campionato di Serie A, Semplici dice: “Per l’andamento del campionato del Napoli sicuramente non è stata una cosa positiva. Magari dal punto di vista della ricarica delle energie c’è chi può trarne beneficio. Una sosta del genere non è mai accaduta, quindi possono esserci variabili e sorprese non ponderabili in questo momento. La sosta può incidere sull’andamento del campionato“.

Poi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, aggiunge: “La Serie A riparte con partite molto complicate fin da subito, un ulteriore incognita sulla ripresa. Ma credo che il Napoli ha la rosa e la forza per affrontare questa situazione“.

Su Giovanni Simeone dice: “Spalletti credo che abbia gestito il gruppo in maniera eccelsa. Si è visto come i giocatori che entravano al posto dei titolari facevano benissimo. È forse questo uno dei segreti del Napoli. Il mercato estivo ha portato via giocatori importanti, ma la società e lo staff tecnico sono stati davvero bravi a prendere dei calciatori molto forti. Credo che attualmente il Napoli abbiamo almeno 18-20 giocatori che si possono considerare titolari. Spalletti ha anche il merito di aver dimostrato di poter gestire al meglio questo gruppo“.