Segna Callejon: De Laurentiis soddisfatto in tribuna, la reazione di Gattuso

Ritorna al gol Josè Callejon che ha firmato la rete del momentaneo 2-1 per il Napoli, soddisfatti sia Edo De Laurentiis in tribuna che Gattuso.

Josè Callejon ha marcato di nuovo il tabellino dei marcatori, non succedeva da febbraio scorso. Lo spagnolo ha fatto sentire tutta la sua presenza sulla fascia destra, sia in fase di attacco che in difesa. I suoi tagli sono stati più volti assecondati dai compagni e proprio su uno di questi è arrivato il gol dello spagnolo. Splendida la palla di Elmas, ma bravissimo Callejon a mettere a terra il pallone ed infilare nell’unico angolo disponibile. Al gol lo spagnolo ha lanciato un urlo liberatorio, una gioia immensa per Callejon che ha deciso di giocare praticamente gratis per altri due mesi, dato che il suo contratto scade il 30 giugno 2020.

Al gol di Callejon molto soddisfatto Edo De Laurentiis in tribuna, chissà che la società non stia facendo un pensiero di tenere il calciatore anche nei prossimi anni. Al momento l’offerta di rinnovo del Napoli è la migliore, lo ha ammesso l’agente dello spagnolo. Anche Gattuso è parso molto soddisfatto della prestazione dell’esterno a cui ha dato la mano quando lo ha tolto dal campo per fare posto a Younes, che ha firmato dopo poco il definitivo 3-1 per il Napoli.