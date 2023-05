Sgarbi: “Napoli è vita. Quando vince, vince l’Italia intera” – VIDEO

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha commentato la conquista del terzo Scudetto del Napoli: “Napoli è vita, quando vince Napoli vince l’Italia”.

Il Napoli ha conquistato il terzo Scudetto della storia partenopea sul campo dell’Udinese. Alla Dacia Arena è andata in scena la 33esima giornata di Serie A che ha visto subito gli azzurri partire in salita e andare sotto di punteggio con il gol di Lovric, ma un super Victor Osimhen ha pareggiato i conti regalando il tanto ambito Scudetto che mancava ormai da troppo tempo. A soffermarsi sulla vittoria del tricolore da parte del Napoli è stato anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

SCUDETTO NAPOLI: IL PENSIERO DI VITTORIO SGARBI

Vittorio Sgarbi ha condiviso un video su Facebook in cui ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. La vittoria del tricolore rappresenta un momento importante per la città e per l’intero paese. Secondo Sgarbi, Napoli rappresenta un’Italia profonda, fatta di passione e istinto, che va al di là dei luoghi comuni che spesso vengono associati alla città. La vittoria del Napoli è una vittoria per tutti gli italiani, e rappresenta un modo per riscattare l’immagine di una città spesso criticata.

“Questa sera siamo tutti napoletani, perché se vince il Napoli, e si sapeva che avrebbe vinto il Napoli, vince l’Italia. E’ vero che ogni luogo in Italia come Roma, Milano è Italia, ma Napoli è un’Italia più profonda, un’Italia dell’istinto, della passione. E quindi io che eppure sono di Ferrara, ho sempre sentito una parte della mia vita a Napoli e la vittoria di qualunque altra squadra sarebbe stata una vittoria che avrebbe messo in difficoltà altre squadre e altri tifosi. Io credo che tutti gli italiani siano felici che abbia vinto Napoli, perchè Napoli vincendo con la sua squadra, fa vincere l’Italia e si riscatta per tutto il male che hanno detto e che continuano a dire di Napoli, è pieno di persone che parlano male di Napoli”.

Inoltre, per Sgarbi, la vittoria del Napoli ha un significato ancora più profondo, in quanto vuole dedicare questo successo anche al ‘patrono’ di Napoli, Diego Armando Maradona, con cui ha avuto una grande amicizia. In questo modo, Sgarbi vuole rendere omaggio a una figura importante per la città e per il mondo del calcio.

“Napoli è vita. Io sono stato grande amico di Maradona e questa vittoria è anche per ricordare il patrono di Napoli che è Maradona”.