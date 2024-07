Jacobelli sicuro: “Sarebbe un’ottima soluzione per l’attacco del Napoli”

Il giornalista Xavier Jacobelli analizza le sfide del Napoli e il futuro di Chiesa dopo il rifiuto del rinnovo con la Juventus.

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, ha analizzato la situazione del Napoli e del campionato italiano durante un intervento a TMW Radio.

Nel corso dell’appuntamento con ‘L’Editoriale’, Jacobelli ha commentato l’andamento della stagione del Napoli e le strategie future. Riguardo al presidente De Laurentiis e le recenti dichiarazioni sull’annata storta, Jacobelli ha sottolineato l’importanza del ritorno di Antonio Conte sulla panchina: “L’arrivo di Conte ha permesso di voltare pagina dopo la scorsa stagione. È fondamentale ripartire dagli errori per costruire una nuova identità”, ha affermato.

Jacobelli ha messo in evidenza il possibile arrivo di Romelu Lukaku, sottolineando come la sua presenza sarebbe un’ottima soluzione per l’attacco del Napoli, soprattutto in seguito alla partenza di Victor Osimhen: “Lukaku rappresenta una risorsa importante, e con il suo talento potrebbe risollevare le sorti offensive della squadra”.

La Situazione della Nazionale

Oltre al Napoli, Jacobelli ha toccato anche il tema della Nazionale italiana, commentando l’attacco di Abodi a Gravina dopo l’eliminazione dagli Europei.

“L’attacco di Abodi a Gravina? Il vero problema è che c’è stata l’eliminazione dell’Italia dagli Europei più di 15 giorni fa. Non è anticipando le elezioni al 4 novembre che si risolve la crisi maturata. A settembre ci sono Francia e Israele in Nations League e sarà fondamentale il piazzamento per la griglia del prossimo Mondiale. Non andarci sarebbe un fallimento epocale. Mi pare che il palazzo del calcio stia facendo finta di niente e c’è contrapposizione totale tra la politica e la FIGC, ma non contribuisce a risolvere il problema per ora”.

Il Futuro di Federico Chiesa

Infine, Jacobelli ha parlato del futuro di Federico Chiesa, che ha recentemente rifiutato la proposta di rinnovo della Juventus, giudicandola non adeguata.

“Che ne sarà di Chiesa? Dipende da lui, sappiamo come abbia declinato la proposta di rinnovo della Juve, ritenendo non adeguato l’ingaggio. C’è la Roma, è una situazione fluida e molto dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno alla Juve”.