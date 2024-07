Graziani: “Kvaratskhelia in mezzo al campo non mi piace, Conte chieda un sacrificio a De Laurentiis”

Ciccio Graziani è intervenuto a Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle scelte di mercato operate dal ds azzurro Giovanni Manna.

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ex calciatore e allenatore, ha rilasciato dichiarazioni incisive sul futuro del Napoli, analizzando le scelte di mercato del nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna.

Kvaratskhelia: una posizione da rivedere

“Kvaratskhelia in mezzo al campo non mi convince”, ha affermato Graziani, suggerendo ad Antonio Conte di chiedere un sacrificio a Aurelio De Laurentiis per rinforzare la squadra. L’ex attaccante ha proposto l’acquisto di Federico Chiesa, un’opzione interessante che potrebbe essere disponibile a un prezzo contenuto. “Se fossi in Conte chiederei un sacrificio a De Laurentiis, vale a dire di prendergli Chiesa che puoi prenderlo a prezzo basso. Se lo rispolveri un po’ gli raddoppi la valutazione. Mi fido di Conte che è bravo, lo stimo molto”, ha aggiunto Graziani, sottolineando la fiducia nelle capacità del tecnico.

Lukaku: un profilo da Napoli

Graziani ha speso parole di elogio anche per Romelu Lukaku, sottolineando l’importanza del belga per la Roma nella scorsa stagione. “È un giocatore che sa coprire la palla e far salire la squadra. Certo, non è più il Lukaku di un tempo, ma con Conte potrebbe ritrovare entusiasmo e spirito di sacrificio”, ha dichiarato. La stima reciproca tra Conte e Lukaku è vista come un fattore chiave per un possibile approdo del centravanti a Napoli.

Spinazzola: una scommessa da vincere

In chiusura, Graziani ha parlato anche di Leonardo Spinazzola, definendolo una scommessa giusta per il club partenopeo. “Ritroverà l’entusiasmo in una squadra nuova e aveva voglia di cambiare aria. Sono convinto che farà bene”, ha concluso l’ex calciatore.