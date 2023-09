Arbitraggio Juventus, la sentenza di Gazzetta: “Ci sono tutti i crismi per poter estrarre il rosso a Berardi”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sull’arbitraggio di Sassuolo-Juventus e sull’episodio relativo al mancato rosso di Berardi.

La Juventus è stata protagonista di un clamoroso scivolone a Reggio Emilia dopo la pesante sconfitta subita per 4-2 dal Sassuolo. Il principale tema di ‘disaccordo’ della sfida e dei tifosi ha però riguardato la mancata espulsione di Domenico Berardi, il quale, secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, avrebbe dovuto chiaramente vedere il ‘cartellino rosso’ per il suo intervento al 13′ del secondo tempo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato tutti gli episodi da moviola del match di Reggio Emilia: “La gamba di Bremer che va in iperestensione dopo il colpo di Berardi dovrebbe far capire a Colombo (ma anche al Var Fabbri, che in qualche modo deve comunicare bene…) che l’entrata del neroverde al 13’ s.t. è da rosso immediato”.

L’analisi prosegue spiegando che vi erano tutti gli elementi necessari per decretare il cartellino rosso: tacchetti esposti, contatto alto, un’azione pericolosa e che metteva in grave pericolo la sicurezza del giocatore coinvolto. Nonostante la mancanza di una violenza eccessiva e la leggera flessione della gamba di Berardi, il contatto era presente, e secondo le regole del gioco, l’incolumità del giocatore era in pericolo. Tuttavia, Colombo, in consultazione con Fabbri, ha deciso di mostrare solo il cartellino giallo, una decisione che ha suscitato diverse critiche.

“Ci sono tutti i crismi per poter estrarre il rosso, ovvero tacchetti esposti, contatto alto, pericoloso e che mette in grave pericolo la sicurezza del giocatore che quell’intervento lo subisce. Colombo, in collegamento con Fabbri, estrae solo il giallo forse tradito dalla gamba di Berardi che si flette leggermente e dalla scarsa velocità d’impatto. Ma, pur se involontario, il colpo c’è: non c’è vigorìa sproporzionata ma l’incolumità del giocatore, secondo regolamento, è messa in pericolo. Il resto? Braccio da rigore di Ruan – su tiro di Gatti, 43’ p.t. – ma ad inizio azione Vlahovic è in fuorigioco di testa”.