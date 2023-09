Ravezzani: “Fallo di Berardi era da rosso. A parti inverse si sarebbe gridato allo scandalo da settimane”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha criticato l’arbitraggio di Sassuolo-Juventus ed in particolare l’espulsione di Domenico Berardi.

Nel suo recente video editoriale per QSVS, il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso le sue opinioni sull’arbitraggio della partita tra Sassuolo e Juventus, concentrandosi sulla controversia riguardante la mancata espulsione di Domenico Berardi. Secondo il giornalista, Berardi avrebbe meritato un cartellino rosso per il suo fallo, ma l’arbitro ha optato per un cartellino giallo. Ravezzani ha notato che il VAR, rappresentato da Fabbri, ha esaminato attentamente l’azione e ha confermato la decisione dell’arbitro sul campo.

In particolare Ravezzani ha posto l’attenzione su un problema più ampio: la percezione generale nei confronti della Juventus e come questa possa influenzare le decisioni arbitrali. Ha ricordato un episodio controverso in cui la Juventus aveva vinto contro la Lazio, nonostante un pallone che sembrava non avesse completamente oltrepassato la linea del fallo laterale. Un episodio che ha scatenato polemiche in tutto il paese, alimentando accuse di favoritismo nei confronti della Juventus.

“C’è stato un fatto importante durante la partita tra la Juventus e il Sassuolo: la mancata espulsione di Berardi. Berardi fa un fallo da rosso e l’arbitro legittimamente sul momento, vede soltanto un giallo. C’è una verifica da parte del varista che è Fabbri, il quale guarda e riguarda e dice ‘no, vai avanti così’ (…). Il fallo era da rosso e il rosso piaceva anche agli interisti, perché il prossimo match sarà Inter-Sassuolo. Quindi Berardi se non ci fosse stato per espulsione diretta, sarebbe stato un vantaggio (…)”.

Ravezzani ha poi aggiunto: “C’è una cosa che la Juventus dovrà finire di pagare nella percezione generale: cioè una prevenzione ambientale che si riverbera su quello che fanno gli arbitri in campo. La Juventus batte la Lazio con un pallone che non ha superato per intero la linea del fallo laterale, ma mezza Italia ha gridato allo scandalo, mettendo anche in discussione la geometria. Quella palla seppur per poco, era ancora in campo e quando poi è diventata gol ‘ecco, i soliti favoritismi alla Juventus’. Io sono persuaso che se un episodio del genere si fosse verificato durante la partita tra Juventus e Lazio, e non fosse stato espulso un giocatore della Juventus che aveva fatto un fallo di questo genere, si sarebbe gridato allo scandalo da settimane. Sarebbe ora che da questo punto di vista, trovassimo tutti una misura, non tanto per la partita del Sassuolo contro la Juventus, ma per avere in campionato non inquinato da polemiche precostituite da persone che fanno del loro odio preventivo verso la Juventus, quasi come motivo d’orgoglio accusandola di ogni nefandezza. Quando la Juventus ha dei favori va detto e quando è penalizzata va detto, senza trascinare la cosa soltanto quando fa comodo per attaccare la Juventus”