Crollo Juventus, Ezio Greggio: “Squadra inguardabile, Szczesny ha problemi di vista. Arbitraggio vergognoso”

Il comico e appassionato tifoso bianconero Ezio Greggio ha commentato la sconfitta della Juventus per mano del Sassuolo.

Nel post-partita di Sassuolo-Juventus per 4-2, il comico e appassionato tifoso bianconero Ezio Greggio ha espresso la sua profonda delusione attraverso un duro sfogo sui social media. Greggio, noto per il suo umorismo, ha puntato il dito contro la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, evidenziando diversi problemi evidenti.

Nel suo post via X, Greggio ha dichiarato: “La @juventusfc di stasera col @SassuoloUS è stata inguardabile. Una squadra che ha solo da pensare al Campionato non può giocare, anzi “non giocare così”. #Giuntoli di calcio ne capisce, deve fare qualcosa. Non si può giocare a modo alterno come stiamo facendo in questo Campionato. Reparti distanti, giocatori stanchi che non sanno come giocare la palla, di nuovo mancanza di personalità, di schemi, di fisicità e forma.”

Ezio Greggio non ha risparmiato critiche anche per alcuni giocatori specifici: “Poi gli errori di oggi hanno dei sintomi precisi: papere di Szczesny (io credo abbia problemi di vista e non è una battuta), errori incredibili di Gatti, Miretti e Rabiot non pervenuti, Vlahovic tornato a sbagliare i goal facili o a impappinarsi.”

Il tifoso juventino ha anche sollevato il tema dell’arbitraggio: “Poi non dare rosso a Berardi è vergognoso, se quel fallo lo faceva Danilo glielo davano con 3 giornate di squalifica, ma non è una scusante, il Sassuolo ha stra meritato la vittoria.”

Concludendo il suo sfogo, Ezio Greggio ha ribadito il suo sostegno alla squadra bianconera: “Non ci siamo… non ci siamo… Comunque #ForzaJuve, noi bianconeri malati di bel calcio continuiamo a tifare per i bianconeri, ma qui il bianco non si vede, si vede solo nero.”