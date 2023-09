Thiago Motta vuole svoltare: Bologna a caccia di punti e di gol contro un Napoli meno impenetrabile

Grande attesa per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli, in programma questo pomeriggio alle ore 18.

Nell’edizione bolognese de La Repubblica, si presta particolare attenzione alla sfida imminente tra Bologna e Napoli, attuale campione d’Italia. Il quotidiano ci informa di come l’allenatore Thiago Motta stia cercando di dare una svolta alla stagione, e per farlo potrà contare su giocatori chiave come Zirkzee e Karlsson. Al momento, Ndoye sembra essere la scelta preferita rispetto a Orsolini.

Il Bologna è alla ricerca di punti e di una maggiore capacità realizzativa contro i campioni d’Italia in carica, che sembrano essere meno impenetrabili rispetto all’anno precedente. L’allenatore felsineo ha esortato il reparto offensivo ad essere più determinato davanti alla porta, poiché nonostante il buon gioco, ha segnato solamente tre gol, di cui uno solo realizzato dagli attaccanti. Zirkzee rappresenta una sicurezza in attacco, come sottolinea il quotidiano.

“Bologna a caccia di punti e di gol contro i campioni d’Italia che oggi sembrano meno impenetrabili di un anno fa. Più determinazione davanti alla porta, ha spronato Motta un reparto offensivo che gira in quanto a gioco ma fatica a concretizzare, tre reti appena e solo una dagli attaccanti. Zirkzee è il punto fermo”.

E’ prevista una grande affluenza di pubblico al Dall’Ara per questa importante sfida, considerando il prestigio dell’avversario. Si prevede che oltre 25mila tifosi riempiranno le tribune dell’impianto bolognese questo pomeriggio.