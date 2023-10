Salvione: “Politano non convocato e il rientro di Rrahmani , vi spiego tutto”

Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online ha parlato del momento del Napoli e dell’esclusione di Politano dalle convocazioni di Spalletti.

CALCIO NAPOLI. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

l dibattito si è aperto con le voci circolanti sulla possibile esonero di Mourinho in caso di sconfitta a Cagliari. Salvione ha sottolineato: “Queste indiscrezioni mostrano un rapporto che potrebbe non essere più così saldo come in passato. Tuttavia, nel calcio, le dinamiche possono mutare rapidamente e una singola vittoria potrebbe placare qualsiasi malcontento.”

Passando alle recenti convocazioni di Spalletti per il Napoli, Salvione ha manifestato sorpresa per l’esclusione di Politano, pur riconoscendo l’ottimo rapporto tra il calciatore e l’allenatore. Ha poi elogiato la coppia difensiva Natan-Østigård, suggerendo che Rrahmani potrebbe dover lavorare duramente per riconquistare il suo posto al rientro dall’infortunio.

“La coppia, nata per caso, Natan- Østigård sta fornendo risposte importanti. Tuttavia, con i tanti impegni che il calendario impone è importante poter contare sull’affidabilità dei calciatori nelle rotazioni. In tal senso, le prestazioni di Natan ed Østigård hanno potuto lasciare ottime sensazioni sulle garanzie dei due centrali. Soprattutto, il brasiliano ha mostrato prontezza, anche se andranno attese ulteriori conferme prima di esprimersi in giudizi definitivi”

Riguardo alla recente sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, Salvione ha affermato: “Nonostante il risultato, il Napoli ha dimostrato di poter competere con le squadre di vertice. La prestazione contro i Blancos è un segnale positivo per il futuro, e molti tifosi e critici ritengono che il Napoli meritasse almeno un pareggio.”

In chiusura, Salvione ha condiviso la sua visione sul calendario calcistico, sostenendo che le soste nazionali dovrebbero essere separate dal calendario dei club, per il bene dei giocatori e delle squadre.