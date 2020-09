Amir Rrahmani nuovo difensore del Napoli ha parlato della sua nuova avventura in maglia azzurra a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Napoli lo aveva preso già a gennaio, ma Amir Rrahmani solo da qualche settimana è entrato in contatto con il mondo azzurro. Il difensore ex Verona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si sta già ambientando: “Sto molto bene a Napoli. Ci stiamo allenando benissimo e siamo pronti per le prossime due amichevoli“. Il Napoli giocherà col Pescara domani 11 settembre e con lo Sporting Lisbona domenica 13 settembre. Saranno le prove generali per l’avvio della Serie A che parte il 19 settembre.

Nonostante il cambio di modulo la difesa del Napoli resta sempre a quattro, quella preferita da Rrahmani: “Sono a disposizione del tecnico. Mi piace giocare a quattro, mi trovo bene, ma sono pronto a fare quello che mi chiederà il mister”. Restando in tema difesa Rrahmani sa che dovrà sudare per trovare un posto da titolare: “Koulibaly, Maksimovic e Manolas sono difensori bravissimo, hanno vinto una Coppa Italia. Sono degli ottimi compagni di squadra, mi hanno fatto sentire subito a mio agio“.

Intervista Rrahmani, ecco gli obiettivi del Napoli

“Vogliamo arrivare tra le prime quattro e qualificarci alla prossima Champions League. E’ quello il posto che merita il Napoli. Possiamo fare grandi cose questa stagione, come lottare per vincere l’Europa League. Abbiamo un’ottima rosa ma dobbiamo lavorare partita dopo partita“. Una mano potrà darla sicuramente Victor Osimhen giocatore “fortissimo. E’ veloce e tecnica, può segnare in qualsiasi modo. Juventus? Col Verona l’ho già battuta, non posso promettere che lo faremo sicuramente un’altra volta ma sicuramente ci riusciremo“.