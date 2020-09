Ultime notizie sulle condizioni di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli è risultato positivo al tampone del coronavirus.

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus, secondo quanto riferiesce Radio Marte durante Marte Sport Live il presidente del Napoli aveva già effettuato un primo “tampone domenica risultato negativo. Un altro lo ha fatto prima di partire per la riunione di Lega”. La necessità di fare il tampone non scatta per protocolli particolari dato che non “vive con il gruppo squadra, ma ne fa sempre due a settimana. In ogni caso l’ultimo contatto con la squadra è avvenuto venerdì scorso”.

I calciatori restano comunque iper controllati tanto che Radio Marte fa sapere che anche oggi “Gattuso e tutti gli altri calciatori hanno fatto un tampone, ma questo era già previsto secondo i protocolli Figc. Quindi non ha nulla a che fare con la positività di De Laurentiis”.

De Laurentiis positivo al Covid: le condizioni

Secondo quanto riferisce Radio Marte il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avvisato i dirigente della Lega della positività. Il presidente “ha avuto febbre e dolori articolari e muscolari. Si sta valutando il trasferimento al Policlinico Gemelli, anche in virtù della sua età, sarebbe un ricovero precauzionale”.