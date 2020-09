Video – De Laurentiis positivo al Covid: all’uscita l’incontro coi giornalisti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid 19, il patron azzurro ha incontrato anche i giornalisti in Lega.

La positività di De Laurentiis al Covid ha fatto scattare una serie di protocolli per fermare il diffondersi del virus. Il presidente del Napoli pare avesse già qualche sintomo all’arrivo in Lega Calcio, ma aveva dato la colpa ad una indigestione di ostriche. Dopo la scoperta della sua positività dovrebbero entrare in funzioni tutti i protocolli di sicurezza per chiunque è venuto a contatto con il patron del Napoli. Va ricordato che alla riunione di Lega c’erano i rappresentanti delle 20 società di Serie A.

Inoltre De Lauruentiis ha interagito anche con i giornalisti all’uscita dalla sede della Lega Calcio, in cui si è discusso di diritti tv. Il presidente del Napoli appare in video senza mascherina, mentre parla con i rappresentanti dell’informazione.