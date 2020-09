Ultime notizie di mercato per il Napoli che punta Dominik Szoboszlai, il suo agente ha parlato del futuro del centrocampista del Salisburgo.

Secondo quanto riferisce Matyas Esterhazy, agente di Dominik Szoboszlai il futuro del calciatore non è al Napoli. Il procuratore attraverso il portale gianlucadimarzio.com ha detto:

Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali.

Il calciatore in Italia era stato vicino al Milan, mentre negli ultimi giorni si è parlato molto di un interessamento del club di Aurelio De Laurentiis. L’agente di Szoboszlai però chiude definitivamente le porte al Napoli e conferma: “Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata“. Il club partenopeo dovrà cambiare obiettivo per il centrocampo. Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista per sostituire Allan, si parla sempre di Veretout, ma non si riesce a trovare l’accordo con la Roma che fa una valutazione diversa del prezzo del calciatore, rispetto a quanto offerto dal Napoli.