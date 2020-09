Laudisa, il punto sul mercato del Napoli: “Milik e Koulibaly, giorni decisivi”

Carlo Laudisa giornalista di Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, gli azzurri devono cedere Koulibaly e Milik.

L’esperto di calciomercato di Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha parlato delle trattative relative al Napoli, ai microfoni di Radio Marte.

Milik caso spinoso? Il più appariscente, anche perché è un giocatore di qualità. E’ evidente che ora è ingombrante perché non sposa il progetto del Napoli. Ora ci sono Osimhen e Petagna, il progetto del club è già attuato per il ruolo. Visto il problema che si è creato con l’intasamento sul fronte Juventus e Roma, diciamo che Milik deve augurarsi che Suarez non arrivi alla Juve oppure dovrà valutare altre opzioni all’estero.

Szoboszlai? Giuntoli è abituato a cercare il meglio, l’ungherese già era uno degli obiettivi di Paratici per la Juventus. Oggettivamente è più offensivo rispetto a Veretout ma ha dei margini di adattamento.

Koulibaly? Farei previsioni sui giorni porta rischi, la settimana prossima è importantissima. Higuain in MLS? Aspettiamo l’ufficialità ma l’accordo pare vicinissimo, dovrebbe andare a Miami. Senza fare paragoni, non ha la testa di Ronaldo. L’argentino per qualità fisiche o tecniche non è inferiore a CR7 ma come lui anche molti attaccanti al top che non hanno raggiunto la grandezza del portoghese.